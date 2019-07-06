Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок РоссииГазета.Ru 03:10
6 июля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон - 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
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Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Происшествия
СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ
Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.
Обновлено вчера в 20:31
Энергетика
Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин
Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Происшествия
Погибших подводников похоронят рядом с моряками подлодки «Курск»
Погибших при пожаре на глубоководном аппарате подводников похоронят на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление руководителя петербургского клуба моряков-подводников Игоря Курдина.
Обновлено вчера в 05:14
Происшествия
Задержан продававший в Москве дипломы ректор
В Москве сотрудники ФСБ совместно с правоохранительными органами поймали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова, который продавал студентам дипломы.
Обновлено в 04:57
Футбол
Хавбек «Рубина» Сутормин перейдет в «Зенит»
Футболист Сутормин воспитан в академии петербургского "Зенита", провёл два матча в молодёжном первенстве за сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 15:37
Общество
На Аляске зафиксировали рекордную жару
Обновлено вчера в 15:04
Общество
Названы регионы-лидеры по числу разводов в России
Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Авто
Hyundai объявил результаты продаж Hyundai i30 N в России
В свою очередь, за первые два месяца с момента старта продаж удалось реализовать хетчбэков Hyundai i30 N в количестве 11 машин.
Обновлено в 02:13
Космос
Космический телескоп «Спектр-М» подорожал в 2 раза до 20 млрд рублей
Ранее сообщалось, что финансирование проекта в действующей Федеральной космической программе сокращено в два раза по сравнению с первоначально планировавшимися 11 млрд руб "Столь высокая для российских проектов стоимость связана, в частности, с необходимостью разработки и / или покупки весьма сложных криогенных космических технологий и детекторов", — приводит агентство слова господина Зеленого.
Обновлено вчера в 22:14
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Обновлено вчера в 22:46
Происшествия
Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля
Кадровое решение по задержанному помощнику полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александру Воробьеву будет принято в понедельник 8 июля на оперативном совещании.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж
Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о семи обстрелах со стороны Украины
Вооруженные силы Украины семь раз за пятницу, 5 июля, обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 04:34
Футбол
«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева
Бывший защитник «Спартака» Тургай Мохбалиев стал игроком «Уфы», сообщает официальный твиттер клуба.
Обновлено в 02:43
Общество
В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп
В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Общество
Минсельхоз захотел контролировать сбор ягод и грибов
Правила должны коснуться сбора, переработки и оборота съедобных ресурсов. Речь идет о ягодах, орехах, грибах, и лекарственных растениях.
Обновлено 03 июля в 22:27
Транспорт
Скоростную трассу М-11 полностью откроют в октябре 2019 года
Платная скоростная трасса М-11 Москва–Санкт-Петербург будет полностью введена в эксплуатацию в октябре текущего года, сообщил в пятницу, 5 июля, первый зампред правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено 04 июля в 15:18
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Музыка
Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой
Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» - описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Внедорожник нарушителя зажало между двумя поездами в Амурской области
Ранним утром в субботу, 6 июля, в районе поселка Сиваки Магдагачинского района Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участим внедорожника и двух поездов.
Обновлено в 04:19
Авто
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.
Обновлено 04 июля в 15:36