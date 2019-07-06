6 июля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон - 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.

Футбол Тургай Мохбалиев подписал контракт с «Уфой» Защитник Тургай Мохбалиев, выступавший за молодежную команду московского "Спартака", продолжит карьеру в "Уфе", сообщается в сообществе футбольного клуба из Башкортостана в "ВКонтакте".

Общество Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).

Кино Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Политика МИД проверяет информацию о задержании двух россиян в Ливии В МИД РФ обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан, официального уведомления от ливийской стороны не было, сообщили РИА Новости в министерстве иностранных дел России "Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан", - сказали в МИД РФ.

Происшествия Суд арестовал владельца «Домашних денег» Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.

Гаджеты Apple выплатила Samsung неустойку в размере $683 млн Американская компания Apple выплатит южнокорейской группе компаний Samsung неустойку из-за низких продаж iPhone.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Армия и оружие Мировая общественность обязана знать о преступлениях США в Сирии По словам политолога, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, Вашингтон не собирается добровольно выводить военный контингент с территории Сирии, в связи с чем американские власти рассчитывают как можно дольше создавать дестабилизирующую обстановку и препятствовать завершению конфликта в САР.

Происшествия В Екатеринбурге будут судить обвиняемого в присвоении денег председателя ТСЖ По версии следствия, в феврале 2018 года 70-летний местный житель, будучи председателем одного из ТСЖ в юго-западном микрорайоне, из корыстных побуждений (в нарушение Устава) получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей.

Происшествия Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.

Шоу-бизнес Анна Семенович по просьбе мужчин опубликовала фото в купальнике Популярная певица Анна Семенович опубликовала фотографию в купальнике по многочисленным просьбам мужчин.

Шоу-бизнес СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).

Шоу-бизнес Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.

Политика Кончаловский не знал, что Путин подарит папе римскому его фильм «Грех» Режиссёр Андрей Кончаловский не знал, что президент РФ Владимир Путин преподнесёт его художественный фильм "Грех" в подарок папе римскому Франциску.

Политика Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии Капитан команды КВН "Сборная Рудн" и продюсер сериала "Даешь молодежь!" Сангаджи Тарбаев станет кандидатом в сенаторы от Калмыкии.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы Два легковых автомобиля и грузовик столкнулись на севере Москвы, в ДТП погибли два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГИБДД.

Общество Дети из разведенных семей: какое влияние оказывает развод на несовершеннолетних детей (The Paper, Китай) (The Paper) Многомерный статистический анализ показал, что в отличие от Запада, китайские дети из неполных семей не так разительно отличаются по всевозможным учебным показателям от тех, кто проживает в полных семьях.

Футбол Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.