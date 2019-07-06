6 июля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон - 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

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