Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок РоссииГазета.Ru 03:10
6 июля на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в столице откроется футбольный сезон - 2019/2020. В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
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