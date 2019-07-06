Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок РоссииРИА Новости вчера в 17:34
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России по футболу в субботу. Открытие на "Динамо" Первый матч российского футбольного сезона-2019 / 20 состоится в субботу на отреставрированном стадионе "Динамо" в Москве.
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