Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сразятся за Суперкубок РоссииРИА Новости вчера в 17:34

Зенит — Локомотив
сегодня
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России по футболу в субботу. Открытие на "Динамо" Первый матч российского футбольного сезона-2019 / 20 состоится в субботу на отреставрированном стадионе "Динамо" в Москве.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Максима Калиниченко на матч за Суперкубок России

Sport24.ru08:40

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Александра Шмурнова на матч за Суперкубок России

Чемпионат09:45

Что нужно знать о ставках на матч «Локомотив» – «Зенит» 6 июля

Матч ТВ07:43

«Зенит» – «Локомотив»: онлайн трансляция – в 19.00

Спорт-Экспресс06:00

Сегодня «Зенит» и «Локомотив» сразятся за суперкубок России

Невские Новости01:30

«Зенит» сыграет в лазурной форме против «Локомотива»

Петербургский дневник08:16

Два лучших тренера России сразятся на «Динамо»

Труд04 июля в 18:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 09:48, Вашингтон
Космос

В Кисловодске известный узбекский астроном рассказал о зарождении вселенной

Шухрат Абдуманнапович рассказал о строении звезд, структуре галактик, возникновении химических элементов.
Обновлено в 07:25
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
Происшествия

Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки

Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Обновлено в 08:26
Политика

Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 22:35
Здоровье

Диетологи назвали самые богатые на клетчатку продукты

Диетологи назвали продукты, которые считаются самыми богатыми по содержанию клетчатки.
Обновлено в 07:57
Футбол

Хави Гарсия пожелал удачи «Зениту» в матче за Суперкубок

Бывший полузащитник "Зенита" Хави Гарсия пожелал удачи бывшему клубу в матче за Суперкекубок России, в котором питерцы встретятся с "Локомотивом".
Обновлено в 09:07
Гаджеты

Фитнес-браслет Huawei Honor Band 5 сможет определять усталость

Фитнес-браслет Honor Band 5, разработанный Huawei, сможет определять усталость пользователя.
Обновлено в 08:22
Транспорт

На стабилизацию ситуации в Шереметьеве потребуется больше месяца

Аэропорт Шереметьево до 10 июля проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с выдачей багажа.
Обновлено в 09:39
Футбол

Ван ден Берг прибыл в расположение «Ливерпуля»

В сезоне-2018/19 ван ден Берг провел в чемпионате Нидерландов 15 матчей.
Обновлено в 08:18
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес

Собчак обсмеяли подписчики за восемь ошибок в семи предложениях

Обновлено в 07:40
Авто

Составили рейтинг самых крутых авто в гараже Джереми Кларксона

Джереми Кларксон не очень афиширует данные о своих автомобилях, но, тем не менее, удалось собрать достаточное количество информации и составить топ автомобилей телеведущего.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Наука

Учёные нашли способ избавить мозг от рассеянного склероза

Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
Обновлено в 09:27
Общество

Карты «Тройка» с изображением панды Жуи поступили в продажу

Обновлено в 07:46
Общество

Медведев подписал распоряжение о всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации в 2019 и 2020 годах.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол

«Атлетико» обвинил Гризманна и «Барселону» в неуважении

Мадридский "Атлетико" считает, что нападающий команды Антуан Гризманн и "Барселона" проявили неуважение к столичному футбольному клубу в ситуации с возможным переходом игрока в каталонскую команду.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

Оклады военнослужащих и правоохранителей с 1 октября повысят на 4,3%

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что в стране и дальше будут совершенствовать систему социальных гарантий для тех, кто несёт военную и правоохранительную службу.
Обновлено вчера в 01:56
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Футбол

«Ромб будет всегда в моем сердце». Боккетти попрощался со «Спартаком»

Защитник Сальваторе Боккетти написал прощальное обращение болельщикам "Спартака".
Обновлено в 07:28
Происшествия

Хирурги спасли одну руку ингушской девочки Аиши Ажиговой

Врачи сказали, что на сто процентов одну руку ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов, - рассказала Зарема Чахкиева.
Обновлено в 08:54
Музыка

Вечер латиноамериканских танцев пройдет в субботу в центре Волгограда

Обновлено в 09:28
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное