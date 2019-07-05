Футбол

«Зенит» и «Локомотив» подходят к Суперкубку с серьезными проблемамиМосковский Комсомолец 10:19

Зенит — Локомотив
завтра
в 12:00
Суперкубок России, Финал
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
У "Локомотива" точно будет особый настрой на предстоящую встречу. В 2017 и 2018 годах команда Семина дважды играла в матчах за Суперкубок и оба раза оставалась без трофея, уступив «Спартаку» и ЦСКА. "Железнодорожники" пару раз бились и с "Зенитом" в матче-открытии футбольного сезона.
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