В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Зенит». Встреча прошла в Сочи на Центральном стадионе имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Максим Бачинский, реализовавший пенальти на 85-й минуте.

«Зенит» и «Локомотив» одержали победу в матчах молодёжного первенства

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