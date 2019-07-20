Футбол

«Зенит» и «Локомотив» одержали победу в матчах молодёжного первенстваЧемпионат 12:44

Локомотив — Тамбов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
В матче 2-го тура молодёжного первенства России «Сочи» принимал «Зенит». Встреча прошла в Сочи на Центральном стадионе имени Славы Метревели и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола стал полузащитник Максим Бачинский, реализовавший пенальти на 85-й минуте.
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«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

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