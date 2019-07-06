Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч против «Локомотива» в рамках Олимп-Суперкубка России.

«Зенит» и «Локомотив» назвали стартовые составы на Суперкубок России

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