Футбол

«Зенит» и «Локомотив» назвали стартовые составы на Суперкубок РоссииМатч ТВ 10:51

Зенит — Локомотив
2 – 3
Матч завершён
Суперкубок России, Финал, сегодня
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
6′
Федор Смолов
19′
Дмитрий Живоглядов
Сердар Азмун
45′+2′
Кристиан Нобоа
Александр Ерохин
46′
Игорь Смольников
52′
Сердар Азмун
53′
67′
Рифат Жемалетдинов
Эдер
Магомед Оздоев
70′
Сердар Азмун
Лука Джорджевич
77′
79′
Алексей Миранчук
82′
Алексей Миранчук
84′
Дмитрий Живоглядов
Брайан Идову
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
86′
Магомед Оздоев
90′+2′
90′+5′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Тренерский штаб «Зенита» во главе с Сергеем Семаком назвал стартовый состав команды на матч против «Локомотива» в рамках Олимп-Суперкубка России.
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