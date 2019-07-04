Футбол

«Зенит» и «Локомотив» интересуются бывшим полузащитником «Милана»Чемпионат 10:51

По информации СМИ, в услугах Хосе заинтересованы два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив». На игрока претендуют также «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины. В составе «Милана» Маури принял участие в 21 матче во всех турнирах.
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«Зенит» может купить хавбека «Милана» Хосе Маури

Нева Спорт03:46

В Италии сообщили об интересе «Локомотива» и «Зенита» к экс-игроку «Милана»

Sport24.ru02:34

Источник: бывший полузащитник «Милана» может перейти в «Локомотив» или «Зенит»

Спорт-Экспресс02:40

Экс-игрок «Милана» может перейти в российский клуб

Евро-футбол.ру03:27

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Матч ТВ03:26

Экс-полузащитник «Милана» может продолжить карьеру в РПЛ

Sportbox.RU03:26

Экс-игрок «Милана» может переехать в Россию

Газета.Ru04:57
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