Футбол

«Зенит» и «Локомотив» интересуются бывшим полузащитником «Милана»Чемпионат 10:51

По информации СМИ, в услугах Хосе заинтересованы два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив». На игрока претендуют также «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины. В составе «Милана» Маури принял участие в 21 матче во всех турнирах.
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Источник: бывший полузащитник «Милана» может перейти в «Локомотив» или «Зенит»

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