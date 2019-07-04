Футбол
«Зенит» и «Локомотив» интересуются бывшим полузащитником «Милана»Чемпионат 10:51
По информации СМИ, в услугах Хосе заинтересованы два российских клуба — «Зенит» и московский «Локомотив». На игрока претендуют также «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», мексиканский «Крус Асуль» и две команды из Аргентины. В составе «Милана» Маури принял участие в 21 матче во всех турнирах.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
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