«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

Политика Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.

Космос «Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.

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Общество В США шесть человек погибли из-за жары Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".

Происшествия В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.

Политика Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400 Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.

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Футбол Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.

Экономика Россиян предупредили о резком подорожании красной икры Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.

Армия и оружие ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.

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Происшествия Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.

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Армия и оружие В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.