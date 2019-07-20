Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенствеСоветский спорт 11:57
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:40, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Путешествия
В Венеции туристов оштрафовали на €950 за приготовленный на мосту кофе
Обновлено вчера в 22:01
Космос
«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС
Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Apple выпустит аналог новой операционной системы Huawei
Американская корпорация Apple разрабатывает операционную систему (ОС) SiriOS.
Обновлено в 12:41
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика
Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400.
Обновлено в 13:16
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Футбол
Пулишич: не хочу, чтобы меня сравнивали с Азаром
Новичок лондонского «Челси» Кристиан Пулишич рассказал, что ему не нравятся постоянные сравнения с Эденом Азаром со стороны болельщиков, которые видят в американце замену бельгийскому форварду, перешедшему в мадридский «Реал».
Обновлено в 09:20
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Экономика
Россиян предупредили о резком подорожании красной икры
Руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что цены на красную рыбу и икру в России в текущем году вырастут на 25–30%.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
ДНР обвиняет «Правый сектор» в обстреле Красногоровки
По данным ДНР, обстрел жилого дома в подконтрольной Киеву Красногоровке велся из расположенного неподалеку здания, являющегося опорным пунктом ВСУ и «Правового сектора»*.
Обновлено в 12:21
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Наука
Ученые выяснили, что стресс предшествует развитию рака
Американские кардиологи выяснили, что так называемый синдром такоцубо или «синдром разбитого сердца» связан с развитием онкологических заболеваний.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Пропавший в Польше 5-летний мальчик из России найден мертвым
Полиция обнаружила тело пропавшего 10 июля в Польше пятилетнего российского мальчика.
Обновлено в 11:48
Общество
В МЧС рассказали, как определить съедобные грибы
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Волочкова повторила шпагат в клетке
Внутри крутящейся конструкции Волочкова исполнила фирменный шпагат. Танцовщице непросто дался трюк.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
В ЛНР заявили о готовности развернуть новый КПП
В самопровозглашенной ЛНР заявили, что любые односторонние действия Киева по ремонту моста на КПП "Станица Луганская" будут восприниматься как акт агрессии.
Обновлено вчера в 13:06
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Обновлено в 13:32
Футбол
«Ростов» и «Спартак» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы на матч 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 13:24