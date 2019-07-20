Футбол

«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенствеСоветский спорт 11:57

Локомотив — Тамбов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Завершились четыре матча молодежного первенства России.
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«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

Sport24.ru12:12

«Зенит» и «Локомотив» одержали победу в матчах молодёжного первенства

Чемпионат12:44

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче второго тура молодежного первенства

Спорт-Экспресс12:13

«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве

Матч ТВ12:09

«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве

Sportbox.RU12:09

«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

Советский спорт11:57

Молодёжки «Локомотива» и «Зенита» вырвали победы в матчах с новичками

Евро-футбол.ру12:14
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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