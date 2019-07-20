Футбол

В молодежном первенстве России «Зенит» обыграл «Сочи»Вести Сочи 04:40

Локомотив — Тамбов
сегодня
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Петербургский футбольный клуб Зенит-М обыграл Сочи-М в рамках второго тура молодежного первенства России по футболу. Победу сине-бело-голубым принес пенальти Максима Бачинского, который он реализовал на 85-й минуте матча.
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