Футбол
В молодежном первенстве России «Зенит» обыграл «Сочи»Вести Сочи 04:40
Петербургский футбольный клуб Зенит-М обыграл Сочи-М в рамках второго тура молодежного первенства России по футболу. Победу сине-бело-голубым принес пенальти Максима Бачинского, который он реализовал на 85-й минуте матча.
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«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве
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