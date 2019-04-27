Футбол
«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в молодёжном первенствеФорпост Северо-Запад 09:27
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Как стало известно в субботу, 27 апреля, «Зенит»-м и «Крылья Советов»-м сыграли со счётом 2:2 в матче 26-го тура молодёжного первенства. Игра состоялась на малой арене стадиона «Петровский». Зенитовцы отправили мяч в ворота соперников на 45-й и 70-й минуте матча.
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