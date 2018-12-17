Жеребьевка Лиги Европы начнется в 15:00 мск. Финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку. Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов При жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов 16 команд будут разделены на две корзины.

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Футбол Футбол Защитник «Барселоны» Фермален получил очередную травму Бельгийский защитник "Барселоны" Томас Фермален получил надрыв правой икроножной мышцы в недавнем матче с "Леванте" (5:0). Он выбыл из строя на месяц.

Футбол Футбол Ибрагимович сообщил, что остается в MLS Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.

Футбол Футбол В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Футбол Футбол Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.

Футбол Футбол Кононов рассказал об акциях против Глушакова Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Олег Кононов выразил своё отношение к акциям болельщиков против капитана команды Дениса Глушакова.

Футбол Футбол «Бавария» и «Ливерпуль» впервые в истории встретятся в Лиге чемпионов Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. «Бавария» на этой стадии сыграет с «Ливерпулем».

Футбол Футбол «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира "Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.

Футбол Футбол ФК «Тосно» официально признан банкротом Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал футбольный клуб «Тосно» банкротом.

Футбол Футбол «Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».

Футбол Футбол Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник» Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Аршавин заявил о пользе Кокорина и Мамаева на футбольном поле Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой.

Футбол Футбол Моуринью: Погба не претендовал на место в основе Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, почему полузащитник Поль Погба не вышел на поле в игре с "Ливерпулем" (1:3).

Футбол Футбол Ильзат Ахметов: У ЦСКА есть возможность побороться за чемпионство Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов оценил шансы команды на чемпионство в текущем сезоне.

Футбол Футбол «Рома» и один российский клуб проявляют интерес к Барриосу Как сообщает Footboom, колумбийский футболист попал в сферу интересов «Ромы» и российского клуба, однако его название не называется.