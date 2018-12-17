Футбол
«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами
«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцамиЕвразия Daily07:55
Соперниками петербуржцев, помещённых в ходе жеребьёвки в первую, более сильную корзину, стал турецкий «Фенербахче», занявший второе место в групповом раунде. В своей группе турки набрали восемь очков, одержав две победы, и по два раза, проиграв и сыграв вничью.
Евразия Daily07:55
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