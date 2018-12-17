Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами
Евразия Daily
07:55

Соперниками петербуржцев, помещённых в ходе жеребьёвки в первую, более сильную корзину, стал турецкий «Фенербахче», занявший второе место в групповом раунде. В своей группе турки набрали восемь очков, одержав две победы, и по два раза, проиграв и сыграв вничью.
Евразия Daily07:55

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У соперников «Зенита» и «Краснодара» все плохо. Но это ничего не значит

Спорт-Экспресс08:50

Белорусский БАТЭ сыграет с английским «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС07:42

Определились все пары 1/16 финала футбольной Лиги Европы

RT на русском07:30

«Зенит» едет в Турцию, «Краснодар» — в Германию. Определены пары плей‐офф Лиги Европы

Телеканал 360°07:30

Лига Европы. 1/16 финала. «Зенит» сыграет с «Фенербахче», «Краснодар» – «Байер», «Арсенал» против БАТЭ и другие пары

Sports.ru07:28

У какого из российских клубов больше шансов пройти в 1/8 финала Лиги Европы?

Чемпионат07:38

Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн

LiveSport.ruвчера в 20:01
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:28, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» узнают соперников в плей-офф Лиги Европы

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов При жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов 16 команд будут разделены на две корзины.
Обновлено вчера в 16:08
Футбол

«Спартак» подписал контракт с защитником «Флуминенсе» Лукасом

Российский ФК «Спартак» объявил о подписании контракта с бразильским защитником «Флуминенсе» Айртоном Лукасом.
Обновлено в 09:14
Футбол

Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»

"Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".
Обновлено в 13:00
Футбол

Капитан «Оренбурга» требует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Защитник и капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что необходимо ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 16:20
Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля на год

Обновлено в 14:59
Футбол

Защитник «Атлетико» Луис пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.
Обновлено в 11:50
Футбол

Модрич: «Обратил внимание на Влашича во время матчей с ЦСКА»

Полузащитник "Реала" Лука Модрич высказал мнение о полузащитнике ЦСКА Николе Влашиче.
Обновлено в 15:38
Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
Футбол

Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» летом 2019 года

Встреча пройдет в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. «Шеффилд» – старейший клуб мира, основанный в 1857 году.
Обновлено в 10:21
Футбол

Смолов пошутил про «Спартак» в программе «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принял участие в клубной программе «Потрогай это».
Обновлено в 14:33
Футбол

14-летний игрок «Чертаново» отправится в январе на стажировку в «МЮ»

Игрок «Чертаново» Сергей Пиняев в январе отправится на стажировку в «Манчестер Юнайтед». Стажировка рассчитана на две недели.
Обновлено в 14:42
Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
Футбол

Ибрагимович сообщил, что остается в MLS

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович сообщил, что он останется в команде и на следующий сезон.
Обновлено в 08:33
Футбол

Диего Симеоне: «Однажды вернусь в „Интер“»

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне полагает, что в будущем он возглавит "Интер", сообщает Radio Anch’io Sport.
Обновлено в 05:17
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«Барселона» получила крупное предложение по Малкому из Китая

«Барселона» размышляет о продаже форварда Филипе Малкома после предложения в размере 65 миллионов евро, которое поступило от одного из клубов Китая.
Обновлено в 11:05
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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