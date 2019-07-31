Футбол

«Зенит» и «Краснодар» рассудит бригада ЕськоваНева Спорт 11:29

РПЛ огласила судейские назначения на матчи четвертого тура чемпионата России. Встречу петербургского «Зенита» и «Краснодара» рассудит бригада московского арбитра Алексея Еськова. В роли ассистентов главного арбитра выступят Владислав Назаров из Невинномысска и москвич Констанин Шаламберидзе.
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