Сегодня на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч четвертого тура Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Пресс-служба петербургского футбольного клуба объявила стартовый состав команды на эту игру.

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

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