Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»Петербургский дневник 13:48
Сегодня на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч четвертого тура Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Пресс-служба петербургского футбольного клуба объявила стартовый состав команды на эту игру.
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Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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Обновлено в 12:35
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Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
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Вице-премьер Италии намерен вернуть хорошие отношения с Россией
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, выступая со сцены на вечеринке коалиции партии "Лига", сделал заявление, что намерен усердно работать на своём посту, чтобы вернуть хорошие отношения с Россией.
Обновлено в 18:52
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Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе
СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).
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Здоровье
Сахалинские пациенты обеспечены койками на уровне лучших показателей в России
Второе место с конца отдали Москве (54,5). Чуть лучше дела обстоят у Чечни (56,1), Татарстана (56,7), Севастополя (58,1) и Ленинградской области (59,3). Высокую планку держат регионы, которые обеспечивают более 80 коек на 10 тысяч граждан.
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Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Машиностроение и фармацевтика. Индийские компании расширят производство в Подмосковье
«Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», — сообщил Антон Логинов.
Обновлено в 04:34
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Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Обновлено в 17:32
Общество
В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек
В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
Обновлено в 17:28
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Москве задержана Любовь Соболь
Обновлено в 06:55
Футбол
Сергей Семак: «„Зенит“ должен был выигрывать»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 16:55
Гаджеты
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Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией
Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено в 19:01
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Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
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В России нашли выигравших от пожаров в Сибири
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Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Политика
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено вчера в 05:09
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Бульварному кольцу положили конец
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Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54