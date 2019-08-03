Футбол

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»Петербургский дневник 13:48

Сегодня на стадионе «Газпром Арена» пройдет матч четвертого тура Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Пресс-служба петербургского футбольного клуба объявила стартовый состав команды на эту игру.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Зенит» — «Краснодар»: Малком остался в запасе хозяев

Sport24.ru13:04

Малком дебютировал в матче «Зенита»

Телеканал Санкт-Петербург16:10

В ожидании дебюта Малкома. Видео из раздевалки «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс13:23

«Зенит» назвал состав на игру с «Краснодаром». Малком остался в запасе

Фонтанка.Ру13:29

Малком остался в запасе на матч с «Краснодаром», Кабелла сыграет с первых минут

Матч ТВ13:27

«Зенит» — «Краснодар»: Малком — в запасе сине-бело-голубых

Чемпионат13:01

Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Петербургский дневник13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Политика

Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде на то, что это компенсирует отсутствие России в организации.
Обновлено в 12:35
Общество

Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика

Вице-премьер Италии намерен вернуть хорошие отношения с Россией

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, выступая со сцены на вечеринке коалиции партии "Лига", сделал заявление, что намерен усердно работать на своём посту, чтобы вернуть хорошие отношения с Россией.
Обновлено в 18:52
Происшествия

Опубликовано фото устроившего стрельбу в Техасе

СМИ показали фото мужчины, который, как предполагается, в субботу, 3 августа, устроил стрельбу в американском городе Эль-Пасо (штат Техас).
Обновлено в 19:01
Здоровье

Сахалинские пациенты обеспечены койками на уровне лучших показателей в России

Второе место с конца отдали Москве (54,5). Чуть лучше дела обстоят у Чечни (56,1), Татарстана (56,7), Севастополя (58,1) и Ленинградской области (59,3). Высокую планку держат регионы, которые обеспечивают более 80 коек на 10 тысяч граждан.
Обновлено в 18:41
Общество

Финляндия ужесточает требования к претендентам на визы

С 1 сентября расширится пакет документов, которые необходимы россиянам для получения финской визы.
Обновлено 01 августа в 10:11
Гаджеты

Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году

Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика

Машиностроение и фармацевтика. Индийские компании расширят производство в Подмосковье

«Речь шла о сотрудничестве в сфере фармацевтики, один из индийских производителей капсул для лекарств намерен прийти на российский рынок, много вопросов было по экспорту нашей сельхозпродукции и в сфере производства оборудования для электрозарядных станций», — сообщил Антон Логинов.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов

Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Футбол

Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом

Обновлено в 17:32
Общество

В митинге в Санкт-Петербурге приняли участие до тысячи человек

В согласованном митинге, который проходит на площади Ленина в Санкт-Петербурге, приняли участие до тысячи граждан.
Обновлено в 09:51
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб

Обновлено в 17:28
Музыка

Рэпер Мот сравнил Крым с Монако

Обновлено в 14:27
Происшествия

В Москве задержана Любовь Соболь

Обновлено в 06:55
Футбол

Сергей Семак: «„Зенит“ должен был выигрывать»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал итог матча 4-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 16:55
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие

Венесуэла ввела дополнительные меры безопасности на границе с Колумбией

Венесуэльские власти усилили режим безопасности в пограничных с Колумбией районах путём введения специального разрешения на передвижение по пешеходным переходам через границу.
Обновлено в 05:08
Единоборства

Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул

В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено в 19:01
Музыка

Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Обновлено в 10:59
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Наука

В России нашли выигравших от пожаров в Сибири

Обновлено вчера в 11:34
Экономика

Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России

Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.
Обновлено в 17:16
Политика

Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил

Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В результате взрыва на базе ВВС в Сирии погибли 20 человек

Обновлено в 14:04
Общество

Бульварному кольцу положили конец

Обновлено в 15:52
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Финансы

Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы

Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Общество

Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня

Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное