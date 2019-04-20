Футбол
«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛРИА Новости 13:13
Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Встреча состоится в Краснодаре в субботу и начнется в 21:00 мск.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Футбол
Болельщики эффектно проводили «Локомотив» на матч с ЦСКА
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество
Евросоюз упростит правила получения шенгенских виз
Правила облегчат добросовестным туристам получение краткосрочных виз для посещения стран Шенгенского соглашения, а также усилят стандарты безопасности и снизят риски нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Общество
В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит
В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Политика
В сети набирает популярность видео с Геращенко, с разбега падающей на колени
Обновлено в 12:43
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 13:16
Политика
Адвокат Порошенко подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат президента Украины Петра Порошенко Андрей Хилько подал от имени своей общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» иск в Шестой апелляционный административный суд Киева об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты страны.
Обновлено в 12:04
Экономика
Минфин предложил ввести обязательную маркировку ювелирных изделий
Министерство финансов России разработало законопроект о введении обязательной маркировки драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них с 2020 года.
Обновлено в 11:05
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика
Борисов: Россия арендует порт Тартус в Сирии на 49 лет
Российский вице-премьер Юрий Борисов заявил, что морской порт Тартус в Сирии будет арендован Россией на 49 лет для транспортно-экономического использования.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Несколько украинских силовиков погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских силовиков вечером в пятницу подорвалась на своих минах при попытке выдвинуться в направлении села Октябрь на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 15:19
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено вчера в 08:02
Хоккей
Андрей Свечников не сыграет в пятом матче серии с «Вашингтоном»
Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор сообщил, что нападающий Андрей Свечников пропустит пятый матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей
Гавриков: следил за «Коламбусом», после подписания контракта говорил с Панариным
Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прибыл в США и поделился эмоциями от подписания контракта с «мундирами».
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
В случае принятия поправок, российские водители будут разделены на две категории – любителей, пользующихся автомобилем в личных целях, и профессионалов, вождение для которых является средством заработка.
Обновлено вчера в 07:58