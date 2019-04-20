«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛРИА Новости 13:13

Артем Дзюба, Сердар Азмун и Себастьян Дриусси выйдут в стартовом составе петербургского "Зенита" в выездном матче 24-го тура чемпионата России по футболу против "Краснодара". Встреча состоится в Краснодаре в субботу и начнется в 21:00 мск.

«Зенит» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч РПЛ

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