Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание «Краснодара» и «Зенита», сообщают «Невские новости». По информации издания, «Ростов» намерен выручить за защитника около € 3 млн. Его контракт истекает в 2020 году.

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