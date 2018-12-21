Футбол

«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном
Чемпионат
00:01

Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание «Краснодара» и «Зенита», сообщают «Невские новости». По информации издания, «Ростов» намерен выручить за защитника около € 3 млн. Его контракт истекает в 2020 году.
Чемпионат00:01

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«Зенит» и «Краснодар» претендуют на Ингасона

Sport24.ru00:33

СМИ: «Зениту» интересен игрок «Ростова»

Газета.Ru00:22

«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном

Чемпионат00:01

«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в покупке защитника «Ростова» Ингасона

Бомбардир.рувчера в 22:42

«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном. «Ростов» потребует за защитника 3 млн евро

Sports.ruвчера в 21:29

Сверрир Ингасон из «Ростова» сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина

Спорт-Экспрессвчера в 14:05

Защитник «Ростова» Ингассон интересен «Зениту»

Невские Новостивчера в 04:30
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Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ

Обновлено вчера в 17:09
Футбол

ЦСКА не имеет предложений по трансферу Чалова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что на данный момент клуб не имеет предложений по нападающему Федору Чалову.
Обновлено вчера в 21:23
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха

Обновлено вчера в 16:54
Футбол

«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»

Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол

Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол

Глушаков рассказал Малахову о конфликте с женой

Футболист «Спартака» Денис Глушаков стал героем программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и прокомментировал аудиозаписи с угрозами, которые обнародовала его жена Дарья.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол

«Ювентус» продлил соглашение с «adidas»

Новый контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. За этот период итальянский чемпион получит от спонсора 408 миллионов евро.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол

Футболист простился с клубом через час после подписания контракта

Защитник Джеймс Коллинз пополнил команду английского футбольного клуба «Астон Вилла», а уже через час пожалел о своем решении и разорвал контракт на сумму 55 тысяч евро.
Обновлено вчера в 17:32
Футбол

Рой Кин: «Футболисты „МЮ“ бросили Моуринью под автобус»

Фигурально выражаясь, игрокам сошло с рук убийство. Они спрятались за тренером, бросив его под автобус.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Рамос: «В финале клубного чемпионата мира хотели видеть „Ривер Плейт“»

Капитан "Реала" Серхио Рамос поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с "Аль-Аином".
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

Вальверде: «Мурильо поможет нам в краткосрочной перспективе»

Обновлено вчера в 12:20
Футбол

Sport24: Скопинцев летом продлил контракт с «Ростовом» до 2023 года

Как сообщает Sport24, полузащитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев продлил контракт с клубом.
Обновлено вчера в 08:18
Футбол

Альфонс Ареола: «Буффон всегда был моим кумиром»

Голкипер "ПСЖ" Альфонс Ареола заявил, что его одноклубник Джанлуиджи Буффон всегда был для него кумиром.
Обновлено вчера в 14:32
Футбол

«В быту Головину нужно равняться на Караваева». Слуцкий – о Голландии, Англии, своих игроках и сыне-рэпере

Безумно благодарен армейскому клубу, всегда буду болеть, переживать за него, поддерживать с его руководителями, тренерами и игроками хорошие отношения.
Обновлено вчера в 16:05
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Сверрир Ингасон
Исландский футболист
Исландский футболист, защитник клуба «Ростов» и национальной сборной Исландии.
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