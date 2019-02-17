Футбол
«Зенит» и «Фенербахче» проведут открытые тренировки перед матчемТелеканал Санкт-Петербург вчера в 12:12
Начало игры запланировано на 20:55 по петербургскому времени. Прошлая встреча клубов закончилась поражением петербургской команды - 1:0.
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Зенит-Фенербахче. 21 февраля 2019: Прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы по футболу
КП - Санкт-Петербург08:35
«Зенит» проведет открытую тренировку накануне матча с «Фенербахче»
Петербургский дневниквчера в 20:06
«Зенит» и «Фенербахче» проведут открытые тренировки перед матчем
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:12
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В Сети сообщили о смерти 29-летнего рэпера Саши Скула (Тагира Маджулова).
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В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%
Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
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Запуск серийного производства самолета МС-21 перенесли из-за санкций
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В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию
Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
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Встречу с воображаемым китайским министром вспомнил Андрей Караулов
У себя в фейсбуке Караулов "вспомнил", как один экземпляр своей книги "Русский ад" лично дарил вымышленному журналистами Мингу.
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Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в России
Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
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Китай за три года увеличил поставки черной икры в РФ в пять раз
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Экс-сотрудница «Конкорда» рассказала о чудовищных условиях на предприятии «повара Путина»
Экс-сотрудница компании Московский школьник (входит в компанию Конкорд Евгения Пригожина) Наталья Шилова дала большое интервью сотруднику Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, в котором рассказала, как на самом деле работает предприятие, обеспечивающее питанием детские сады и школы столицы.
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Ленинский районный суд признал жительницу Иркутска виновной в смерти ее ВИЧ-положительной четырехмесячной дочери.
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Третьяковка заключила миллионный контракт с Росгвардией
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