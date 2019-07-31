Футбол
«Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничествеНева Спорт 29 июля в 07:28
В среду «Зенит» и Государственный Эрмитаж подпишут договор о сотрудничестве. Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 19:40, Ашберн
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено в 14:21
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
Самыми похищаемыми товарами в российских магазинах оказались сыр, колбаса и кофе.
Обновлено в 07:52
Политика
Сенат США утвердил Келли Крафт на пост нового постпреда при ООН
Сенат США утвердил кандидатуру Келли Крафт, предложенную американским лидером Дональдом Трампом, на должность нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:03
Футбол
«Наполи» предложит «Кристал Пэлас» свыше 65 млн евро за Заа
Примечательно, что Заа этим летом пытался приобрести и «Арсенал», предлагавший «Кристал Пэлас» 40 млн фунтов (около 44 млн евро) за вингера, однако «стекольщики» на данное предложение ответили отказом.
Обновлено в 17:08
Общество
Россия приостановит ввоз груш и персиков из Китая
Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая в связи с поставками заражённой продукции.
Обновлено в 06:22
Общество
В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах
Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.
Обновлено в 19:05
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Политика
В Киеве озвучили возможные сроки полного краха Украины
Если политические эксперименты над Украиной продолжатся, то через 3 года она будет полностью уничтожена.
Обновлено вчера в 03:03
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено в 05:58
Авто
Дитер Цетше: моторы не имеют значения для покупателей автомобилей
В интервью Топ Гир бывший гендиректор концерна Даймлер Дитер Цетше заметил, что двигатели сегодня не имеют никакого значения для покупателей автомобилей.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 18:03
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Обновлено в 14:27
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет снизила базовую ставку
Федеральная резервная система США впервые за 10 лет снизила базовую ставку до 2—2,25% с 2,25—2,5%. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 14:02
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
"Правительство Германии сдержанно относится к предложению Соединенных Штатов и пока не даёт ответ, потому что наша политика в отношении Ирана значительно отличается от нынешнего подхода США", — заявил пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер.
Обновлено в 16:40
Экономика
Росстат зафиксировал первую за два года дефляцию в России
Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю.
Обновлено в 10:11
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
В ходе разговора Трамп предложил Путину содействие в борьбе с масштабными лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:42
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Каунаса
Обновлено в 18:55
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено в 19:09
Здоровье
Боль в левом плече признана основным симптомом сердечного приступа
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Политика
Оппозиция в Москве подала заявки на три митинга
Сообщается, что зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали заявки на проведение митингов 10 и 11 числа.
Обновлено в 07:37
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16