Футбол
«Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничествеНева Спорт 29 июля в 07:28
В среду «Зенит» и Государственный Эрмитаж подпишут договор о сотрудничестве. Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 18:00, Ашберн
Экономика
Россия опустилась на третье место по объему экспорта вооружений в мире
Почти 80% экспорта вооружений Британии пришлись в 2018 году на Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и другие страны Ближнего Востока.
Обновлено в 08:57
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено вчера в 23:44
Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Политика
Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной
Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси.
Обновлено в 11:45
Футбол
Шюррле стал игроком «Спартака» на правах аренды
Обновлено в 10:35
Общество
УАЗ сократит тысячу сотрудников завода
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) готовится сократить «порядка тысячи сотрудников, занятых в офисных, вспомогательных и сервисных подразделениях», сообщил председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин в Facebook.
Обновлено в 17:51
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note10+ засняли на iPhone XR 2019
Смартфон, который выйдет в ближайшее время, сняли на еще один неанонсированный аппарат. iPhone XR 2019 должен получить квадратный блок основной камеры, которая будет включать два датчика изображения и светодиодную вспышку.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о языке
Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко, вступил в силу 16 июля, передает ФАН.
Обновлено в 17:31
Политика
Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе американской стороны, предложил президенту РФ Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири.
Обновлено в 16:51
Общество
У оператора подмосковной свалки «Ядрово» сменился собственник
У оператора скандального подмосковного мусорного полигона "Ядрово" сменился собственник.
Обновлено в 06:27
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля
Крупнейший по размеру активов банк России — Сбербанк — улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар.
Обновлено в 10:21
Космос
Новая космическая обсерватория «Спектр-РГ» прислала первый снимок
Опубликовано первое изображение, которое было получено новой российской космической обсерваторией «Спектр-РГ».
Обновлено в 15:30
Авто
Названы 10 самых популярных премиальных кроссоверов в России
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» изучили российский рынок новых премиальных кроссоверов и назвали топ-10 самых популярных моделей данного сегмента по итогам первого полугодия 2019 года.
Обновлено в 03:46
Общество
Власти Москвы решили достроить станцию метро «Суворовская»
Власти Москвы в этом году вернутся к строительству станции метро "Суворовская" Кольцевой линии, замороженное ранее на несколько лет из-за сложности объекта.
Обновлено в 14:27
Футбол
«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»
По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено в 14:31
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Здоровье
Гибель десятков россиян на курортах Турции признали нормой
По словам дипломата, в текущем году количество летальных исходов уже исчисляется десятками.
Обновлено в 11:48
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено в 15:14
Космос
Ученые выяснили истинный возраст Луны
Обновлено вчера в 04:04
Футбол
«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов
Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:04
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено в 13:39
Политика
Муниципальные депутаты подали заявки на проведение пикетов на Бульварном кольце 3 августа
«Сегодня муниципальные депутаты Москвы, члены Ассоциация независимых депутатов подали заявки в префектуру Центрального административного округа на проведение пикетов на Бульварном кольце с 14 до 17 часов», – написал в Facebook глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Политика
Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии
Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков попросил Владимира Путина помочь Калмыкии с чистой водой.
Обновлено в 11:30
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
Общество
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую и женскую
Потребительскую корзину предложили разделить на мужскую, женскую и детскую.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В Москве освятили главную икону ВДВ и ВКС России
Образ будет находиться в главном храме Вооруженных сил РФ Икону пророка Божия Илии, которая считается главной иконой Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил России, освятил в среду в Москве Епископ Клинский Стефан, сообщает официальный сайт РПЦ.
Обновлено в 17:15