Футбол
«Зенит» и Эрмитаж подпишут соглашение о сотрудничествеНева Спорт 29 июля в 07:28
В среду «Зенит» и Государственный Эрмитаж подпишут договор о сотрудничестве. Соглашение между самыми узнаваемыми и значимыми символами Петербурга закрепят генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:22, Ашберн
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