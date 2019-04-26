«Зенит» и «Динамо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за кричалки фанатовМосква 24 13:34

На поле игроки клубов встретились 24 апреля. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Зенита". Контрольно-дисциплинарный комитет оштрафовал каждый ФК на 100 тысяч рублей за скандирование фанатами оскорбительных кричалок.

«Зенит» и «Динамо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за кричалки фанатов

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