«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенствеSport24.ru вчера в 13:58

В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1. На 3-й минуте Максим Бачинский вывел хозяев вперед.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенстве

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