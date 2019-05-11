Футбол

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в молодежном первенствеSport24.ru вчера в 13:58

Зенит — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
В матче 28-го тура молодежного первенства клубов РПЛ в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал ЦСКА. Встреча завершилась вничью — 1:1. На 3-й минуте Максим Бачинский вывел хозяев вперед.
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