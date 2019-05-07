Футбол

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13

Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

Спорт день за днем05:59

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53

Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

Матч «Зенит» - ЦСКА рассудит Евгений Турбин

Петербургский дневник07:01

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53
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Происшествия

Выживший пассажир сгоревшего SSJ-100 рассказал, как проходила эвакуация

Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду

Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

На суде по делу «Зимней вишни» пристав упал в обморок

Судебный пристав упал в обморок на суде по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 04:32
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк пришла на «Met Gala 2019» без Брэдли Купера

Поклонников смутило, что Ирина Шейк пришла на бал без мужа Брэдли Купера. В прошлом году звездная пара блистала на "Met Gala".
Обновлено в 05:49
Политика

В Кремле не исключили встречи Путина и Помпео в Сочи

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что по итогам переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео может пройти встреча президента России Владимира Путина и главы Госдепа.
Обновлено в 06:55
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Депутата Ионина вызвали к следователю после стрельбы из автомата

Депутата Госдумы от Свердловской области Дмитрия Ионина допросят по делу о стрельбе во дворе жилого дома в Камышлове.
Обновлено в 06:50
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Хоккей

Первый канал покажет матчи сборной России на ЧМ по хоккею

Комментировать матчи сборной России на Первом канале будут Александр Кузмак и Андрей Юртаев, а в качестве приглашенного эксперта выступит двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Армия и оружие

В ДНР оценили назначение нового командующего операцией ВСУ в Донбассе

Назначение на должность командующего операцией Объединенных сил Украины Александра Сырского вместо Сергея Наева является "достойной" заменой, считает начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов Ранее президент Украины Петр Порошенко в рамках ротации назначил нового командующего военной операцией в Донбассе.
Обновлено в 07:42
Политика

На Украине возбудили дело против спикера Рады Парубия

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в ведомстве агентству "Украинские новости".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца

Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Финансы

МЭР признало рубль лидером среди валют развивающихся стран

Многие валюты пострадали в прошлом году вследствие различных факторов, среди которых: торговая война между США и Китаем, кризис в Турции, долги Венесуэлы и других.
Обновлено в 07:39
Авто

Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика

Треть жителей России испытывают удовлетворение от арестов чиновников

Более 30 % россиян чувствуют удовлетворение от ареста высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве и коррупции.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Прокуратура: «голодающий» Шестун получил 27 килограммов еды за месяц

Прокуратура утверждает, что экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в СИЗО не держит голодовку, а обильно питается: за месяц жена передала ему почти 30 килограммов еды.
Обновлено в 07:47
Экономика

Рынок новых мотоциклов в России вырос на 90%

С января по март 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил 958 единиц.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Опубликовано видео вооруженного нападения на бизнесмена в Балашихе

В Сети появилось видео нападения на мужчину в одном из дворов Балашихи.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

Ветераны ВОВ получили повышенные пенсии

Обновлено в 08:06
Происшествия

На вокзале Волгограда лифт раздавил директора лифтовой компании

Обновлено в 07:12
Авто

АвтоВАЗ запатентовал внешность преемника Lada 4x4

На портале Федерального института промышленной собственности опубликовали патент с изображениями нового вседорожника Lada.
Обновлено вчера в 07:28
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Футбол

Милан — Болонья 2:1

Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
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Политика

Порошенко опять не пришел на допрос в Генпрокуратуру

Петр Порошенко снова не явился на допрос в Генеральную прокуратуру Украины в рамках расследования по делу об убийствах на Майдане.
Обновлено в 04:39
Общество

День 6 мая стал самым теплым в Москве с начала года

Обновлено в 05:25
Политика

В Раду внесли постановление об инаугурации Зеленского 19 мая

В Верховную раду Украины внесли постановление о проведении инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 02:47
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Евгений Андреевич Турбин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет всероссийскую категорию. Обслуживает матчи чемпионата России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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