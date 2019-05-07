Футбол
«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13
Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне
Спорт день за днем05:59
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