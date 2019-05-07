«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13

Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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Происшествия При ДТП в Дагестане погибла известная телеведущая Дагестанская телеведущая и журналистка Тамилла Абдулаева погибла в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 7 мая в Махачкале.

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Экономика «Руспродсоюз» назвал причины подорожания хлеба в России Представитель ассоциации считает, что в текущем году обосновать рост отпускной цены производителям уже гораздо сложнее - в связи с тем, что на мировом рынке цены на зерно снижаются, а на внутреннем - стабилизируются.

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