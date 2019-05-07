Футбол

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада ТурбинаНева Спорт 07:13

Российский футбольный союз распределил судейский бригады на матчи 28 тура чемпионата России. Центральный поединок выходных между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА отработает бригада во главе с судьей Евгением Турбиным.
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«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53

Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53

Матч «Зенит» - ЦСКА рассудит Евгений Турбин

Петербургский дневник07:01

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

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