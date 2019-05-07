Футбол
«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений ТурбинНевские Новости 09:30
Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Ассистентами судьи будут Алексей Воронцов из Ярославля, Максим Гаврилин из города Владимира.
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Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне
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