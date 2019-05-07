Футбол

«Зенит» и «ЦСКА» рассудит Евгений ТурбинНевские Новости 09:30

Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Ассистентами судьи будут Алексей Воронцов из Ярославля, Максим Гаврилин из города Владимира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Турбин впервые за два года назначен на матч «Зенита»

Спорт-Экспресс09:00

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

Спорт день за днем05:59

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53

Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:20, Ашберн
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Минтранс хочет наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Пентагон намерен увеличить ассигнования на создание новых стратегических подлодок

Пентагон планирует наращивать ассигнования на разработку и строительство стратегических подводных ракетоносцев нового поколения.
Обновлено в 08:43
Футбол

СМИ узнали о готовности ЦСКА продать Фернандеса в «Зенит» за €30 млн

Обновлено в 05:49
Армия и оружие

В Сирии исключили возможность террористов ИГ организованно вести войну

Террористы запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ) потеряли возможности самоорганизовываться для ведения войны в Сирии.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Происшествия

ФСБ задержала семерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали семерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Московской области и Владимире.
Обновлено в 10:05
Финансы

Официальный курс евро на среду снизился до 73,08 рубля

Официальный курс евро на среду снизился на 2,82 копейки — до 73,0817 рубля, курс доллара уменьшился на 11,84 копейки — до 65,2166 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:47
Политика

Глазьев заявил о разгроме Русского мира на Украине

«Именно последовательное и принципиальное невмешательство во внутренние дела Украины развязало руки американским спецслужбам и западным агентам влияния, которые руками выращенных ими же неонацистов совершили разгром Русского мира в Малороссии, Новороссии и Карпатороссии», — написал эксперт.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В Нижнем Новгороде мужчина устроил дебош в монастыре

Пьяный мужчина, размахивая игрушечным пистолетом, повздорил с охранником монастыря в Нижнем Новгороде и был задержан полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских сыграют свадьбу в мае

Свадьба влюблённых намечена на вторую половину мая.
Обновлено в 04:44
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Политика

Управделами президента заказало мониторинг СМИ и Telegram-каналов

Управление делами президента России заказало мониторинг СМИ, соцсетей и блогосферы, в том числе содержимого Telegram-каналов, следует из материалов на едином портале закупок.
Обновлено в 06:28
Общество

Леди Гага разделась на Met Gala в Нью-Йорке

Певица и актриса Леди Гага разделась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala до нижнего белья, а исполнительница Кэти Перри пришла на мероприятие в костюме люстры.
Обновлено в 05:28
Политика

Лавров переговорил с главой МИД Канады

Обновлено в 03:55
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года журналиста Олега Кашина.
Обновлено в 09:44
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Общество

Прокуратура Пензы запретила ношение хиджабов в школах

Обновлено в 02:33
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Севастополя

Обновлено вчера в 23:16
Наука

Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии

В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Политика

Песков рассказал, как Путин проведет майские праздники

9 мая для президента России будет традиционно церемониально-рабочим днем Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин часть майских праздников проведет на работе, пишет Интерфакс.
Обновлено в 08:43
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В Москве при пожаре в гаражах погиб человек

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

"Была обстреляна из реактивных систем залпового огня авиабаза Хмеймим", - заявил Купчишин.
Обновлено в 01:40
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгений Андреевич Турбин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет всероссийскую категорию. Обслуживает матчи чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное