«Зенит» и ЦСКА рассудит Евгений ТурбинНевские Новости 09:30

Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Ассистентами судьи будут Алексей Воронцов из Ярославля, Максим Гаврилин из города Владимира.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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