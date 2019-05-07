Футбол

«Зенит» и ЦСКА рассудит Евгений ТурбинНевские Новости 09:30

Матч между футбольными командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) проведет судья из Димтрова Евгений Турбин. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза. Ассистентами судьи будут Алексей Воронцов из Ярославля, Максим Гаврилин из города Владимира.
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Арбитр Турбин рассудит матч чемпионата России по футболу между «Зенитом» и ЦСКА

ТАСС05:17

«Зенит» и ЦСКА рассудит бригада Турбина

Нева Спорт07:13

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Матч ТВ05:53

Турбин рассудит «Зенит» и ЦСКА

Sportbox.RU05:53

Турбин впервые за два года назначен на матч «Зенита»

Спорт-Экспресс09:00

Турбин назначен главным арбитром матча между «Зенитом» и ЦСКА

РИА Новости05:14

Матч «Зенит» – ЦСКА рассудит арбитр, при котором армейцы проигрывают в этом сезоне

Спорт день за днем05:59
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Армия и оружие

«Точка невозврата»: что рассказал военный эксперт Зеленского

Военный эксперт, советник Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что широкомасштабное наступление России через Азовское побережье невозможно, но в случае конфликта в Азовском море Украина противостоять России не сможет.
Обновлено в 07:27
Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Опубликовано фото пилота, вернувшегося в горящий «Суперджет»

Отец командира воздушного судна Дениса Евдокимова в беседе с Пятым каналом подтвердил, что его сын дал приказ второму пилоту Максиму Кузнецову покинуть самолет по тросу, а сам до последнего оставался в горящем «Суперджете».
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес

Копия матери: Юлия Меньшова показала дочь

Актриса и ведущая Юлия Меньшова провела первые майские праздники в солнечной Барселоне вместе с 15-летней дочкой Таисией.
Обновлено в 05:53
Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России назвал неудовлетворительной деловую репутацию бизнесмена Олега Бойко.
Обновлено в 04:10
Здоровье

В России расширен список хронических заболеваний

Минздрав расширил список незаразных хронических болезней, которые требуют надзора врача.
Обновлено в 11:06
Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба»

По делу о загрязнении нефтепровода "Дружба" задержаны четыре человека, заявил министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 06:38
Общество

Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Автоспорт

«Феррари» обновит двигатель перед Гран-при Испании

Команда «Феррари» объявила, что будет использовать на Гран-при Испании силовую установку новой спецификации.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Авто

УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»

Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Футбол

Годин объявил об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:24
Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Представители Group-IB рекомендовали дождаться результатов проверки, инициированной Первым каналом.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемых по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Заводский районный суд Кемерово оставил под арестом до 26 октября семерых обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», отклонив ходатайства адвокатов о переводе под домашний арест, пишет во вторник, 7 мая, «РИА Новости».
Обновлено в 10:38
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Суд арестовал троих сотрудников пермского химзавода по делу о взрыве

Три сотрудника предприятия «Азот» (филиала «ОХК Уралхим») в Пермском крае, где при взрыве в цехе по производству аммиака погибли три человека, заключены под стражу.
Обновлено в 11:23
Футбол

Полузащитник «Зенита» Шатов может перейти в «Краснодар»

Как стало известно Sport24, полузащитник «Зенита» Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 10:10
Происшествия

В Дагестане произошел пожар на АЗС

Обновлено в 10:49
Авто

Porsche оштрафовали на 535 миллионов евро из-за дизельного скандала

Прокуратура Штутгарта оштрафовала производителя автомобилей Porsche на 535 миллионов евро за нарушения, связанные с дизельным скандалом.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина

Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 09:44
Общество

Константину Ярошенко удалили в американской тюрьме опухоли желудка

Российскому летчику Константину Ярошенко, приговоренному американским судом к 20 годам лишения свободы, удалили в тюремной больнице несколько доброкачественных опухолей желудка, об этом рассказала ТАСС его супруга Виктория.
Обновлено в 11:39
Кино

Стивен Кинг написал свою концовку «Игры престолов»

Автор романов ужасов Стивен Кинг предложил свою концовку фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:21
Спорт

Шипулин признался, что ему предлагали принимать допинг

Бывший биатлонист Антон Шипулин вспомнил о том, как ему предлагали принимать допинг.
Обновлено в 09:00
Политика

Суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля

Подольский районный суд Киева во вторник продлил арест главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому до 22 июля.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие

Российская армия вооружается бесшумными минометами

Спецподразделения российской армии получили на вооружение несколько десятков бесшумных минометов 2Б25.
Обновлено в 07:40
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Евгений Андреевич Турбин
Российский футбольный судья
Российский футбольный судья, имеет всероссийскую категорию. Обслуживает матчи чемпионата России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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