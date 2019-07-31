Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер МалкомаРоссийская газета вчера в 07:25

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома. В ближайшее время клубы должны официально объявить о переходе. Как сообщает Sport.es, "Барселона" все же смогла получить то, чего так хотела.
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