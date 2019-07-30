Футбол

«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»Известия вчера в 16:58

Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом. С таким утверждением выступила журналистка COPE Элена Кондис в Twitter.
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Источник: Малком и «Зенит» подпишут шестилетний контракт

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 23:22, Ашберн
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ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
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В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи

Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.
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Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
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Сегодня состоялись матчи 2-го квалификационного матча Лиги чемпионов. По их итогам определились пары 3-го квалификационного раунда.
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В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»

В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
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Власти Великобритании сообщили о выделении дополнительных $2,6 млрд на подготовку королевства к выходу из Евросоюза.
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Дизельный кроссовер Kia Sportage останется в России

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ВЦИОМ: около 70% россиян сталкивались с онкологическими заболеваниями

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