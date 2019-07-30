Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом. С таким утверждением выступила журналистка COPE Элена Кондис в Twitter.

«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»

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