Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер МалкомаРоссийская газета 07:25
За Малкома "Зенит" заплатит 40 млн евро и еще 5 млн в виде различных бонусов. Напомним, что бразилец пришел в "Барселону" из "Бордо" за 41 млн и продавать его дешевле этой суммы каталонцы не собирались. Поэтому "Барселона" не приняла первое предложение от российского клуба - 35 млн и 5 млн бонусов.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
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