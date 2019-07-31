За Малкома "Зенит" заплатит 40 млн евро и еще 5 млн в виде различных бонусов. Напомним, что бразилец пришел в "Барселону" из "Бордо" за 41 млн и продавать его дешевле этой суммы каталонцы не собирались. Поэтому "Барселона" не приняла первое предложение от российского клуба - 35 млн и 5 млн бонусов.

Политика Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.

Армия и оружие В Красноярск для тушения лесных пожаров прибыл первый Ил-76 Ранее стало известно, что в Красноярском крае для оказания помощи в тушении лесных пожаров создается авиагруппировка в составе 10 самолетов Ил-76 и 10 вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Происшествия В Иркутске два человека погибли при столкновении автобуса с легковушкой Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Иркутске, два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель ВМС США В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.

Происшествия ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.

Экономика В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.

Экономика Работающим пенсионерам пересчитают пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, работающим в 2018 году, передает РИА "Новости".

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Космос В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО Снимок был сделан туристом в древнем месте Мачу-Пикчу.

Политика Кличко встретился с адвокатом Трампа в США Киевский мэр Виталий Кличко побывал в Соединенных Штатах и провел личную встречу с адвокатом американского президента Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Армия и оружие Столтенберг заявил, что НАТО готова к распаду ДРСМД НАТО готовится к распаду Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намерена реагировать на ситуацию набором «вымеренных» мер, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Происшествия В Приморье девочка умерла в «скорой» в свой день рождения По данным ведомства, четырехлетняя девочка умерла в машине "скорой" в свой день рождения, когда ее везли в больницу села Хороль.

Политика В российских вузах появится новая специальность В кабинете министров рассказали о том, что в российских вузах введут новую специальность.

Общество В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре.

Происшествия В Хабаровском крае расследуют около 40 дел о некачественной медпомощи Следственный комитет в Хабаровском каре расследует около 40 уголовных дел, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщил на пресс-конференции в четверг руководитель СУ СК РФ по региону Евгений Долгалев.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на следующий год с 69 до 65 руб. за доллар.

Технологии Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные Вероника Горячева о превращении бесплатных услуг в платные "Позитивный" опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкиры.

Политика В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17 Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.

Космос «Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота» В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.

Культура Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Армия и оружие ЦБ выпустит новые памятные монеты в честь Вооружённых сил России Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом один рубль серии «Вооружённые силы Российской Федерации».