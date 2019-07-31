Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер МалкомаРоссийская газета вчера в 07:25

За Малкома "Зенит" заплатит 40 млн евро и еще 5 млн в виде различных бонусов. Напомним, что бразилец пришел в "Барселону" из "Бордо" за 41 млн и продавать его дешевле этой суммы каталонцы не собирались. Поэтому "Барселона" не приняла первое предложение от российского клуба - 35 млн и 5 млн бонусов.
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Источник: Барселона заработала на трансфере Малкома € 35.8 млн

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