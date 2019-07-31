Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер МалкомаРоссийская газета вчера в 07:25
За Малкома "Зенит" заплатит 40 млн евро и еще 5 млн в виде различных бонусов. Напомним, что бразилец пришел в "Барселону" из "Бордо" за 41 млн и продавать его дешевле этой суммы каталонцы не собирались. Поэтому "Барселона" не приняла первое предложение от российского клуба - 35 млн и 5 млн бонусов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спартак» объявил об аренде Шюррле, Малком пройдет медосмотр в «Зените» в пятницу
Спорт-Экспрессвчера в 15:36
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 03:13, Ашберн
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В МЧС назвали причину распространения лесных пожаров в Сибири
Лесные пожары в Сибири распространяются на большой площади в связи недостаточностью предпринятых мер по ликвидации очагов возгораний, заявил заместитель начальника центра «Антистихия» МЧС РФ Сергей Абанин.
Обновлено в 02:36
Происшествия
ТАСС назвал причиной крушения SSJ в Шереметьево ошибку пилотов
Основной причиной крушения пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево в начале мая следователи считают ошибку пилотов.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Путин и Трамп провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщили в Кремле. Беседа состоялась по инициативе американской стороны.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает вину.
Обновлено в 02:54
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Кино
Бывший следователь планирует снять фильм о преступлении в Краснодаре
Сценарий фильма о преступном мире основан на реальных событиях, произошедших несколько лет назад в Краснодаре.
Обновлено в 00:24
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
В Малайзии призвали прекратить обвинения против РФ по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал отказаться от обвинений в адрес России по поводу крушения Boeing MH17.
Обновлено вчера в 14:45
Наука
На Курилах нашли масштабные скопления «золота драконов»
В лесах заповедника «Курильский» в большом количестве была обнаружена схистостега перистая, которую также называют «золотом драконов», сообщается на сайте заповедника.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
В бета-версии MIUI обнаружено упоминание обратной беспроводной зарядки, ее может получить Mi Mix 4
Как сообщил один из пользователей известного ресурса XDA Developers, в коде бета-версии MIUI обнаружились строки, указывающие на обратную беспроводную зарядку.
Обновлено в 03:00
Политика
На улицы украинских городов вывели Нацгвардию
Национальная гвардия Украины приступила к патрулированию украинских городов, сообщили в МВД страны.
Обновлено в 00:44
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидает россиян в августе.
Обновлено в 01:45
Общество
Мощный тайфун «Випа» обрушит на Приморье ливни
Синоптики сообщили о приближающемся тайфуне "Випа", который достигнет Приморья 12-13 августа.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
А1 объявила награду за информацию об активах беглого банкира Беджамова
Компания планирует выплачивать награду за любую ценную информацию, связанную с местонахождением и юридическим оформлением активов, прямо или косвенно принадлежащих Георгию Беджамову и Ларисе Маркус в любых юрисдикциях по всему миру, кроме Российской Федерации, на условиях анонимности и конфиденциальности.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Актер «Современника» арестован за ролик, оскорбляющий полицию
Обновлено вчера в 09:18
Происшествия
Движение поездов на серой ветке московского метро восстановлено
Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена, где в четверг утром произошел сбой из-за падения пассажира на пути, восстановлено и вводится в график, сообщается на странице столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 02:06
Футбол
Фонсека заявил, что Джеко остается игроком «Ромы»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека прокомментировал информацию о том, что нападающий Эдин Джеко может перейти в "Интер".
Обновлено в 02:08
Политика
Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Общество
Красноярский заповедник «Столбы» закрыт на неопределённый срок
«В связи с установлением повышенных температур и отсутствием обильных осадков, администрация заповедника «Столбы» приняла решение о закрытии особо охраняемой природной территории для свободного посещения туристами», - сообщает пресс-служба заповедника.
Обновлено в 00:21
Общество
Финляндия ужесточит правила получения шенгена для россиян
Финляндия с 1 сентября начнет запрашивать у россиян при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как это прописано в директивах ЕС.
Обновлено в 02:39
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Токио запретил Медведеву визит на Курилы
Ранее появилась информация, что Медведев может посетить остров Итуруп 1-2 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 05:42