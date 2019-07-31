Футбол
Малком 2 августа пройдет медосмотр в «Зените»Sport24.ru 10:12
По данным Sky Sport Italia, бразилец 2 августа пройдет медосмотр в питерском клубе, после чего подпишет контракт. «Зенит» купит игрока за 40 млн евро, а еще 5 млн будут прописаны в виде бонусов.
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