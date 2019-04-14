«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 08:39

Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛ

Политика Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский» Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.

Происшествия Милонов заявил об избиении на штрафстоянке в Петербурге Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после инцидента с сотрудниками штрафстоянки, сообщил РБК его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.

Важное за сутки Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия» В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.

Автоспорт Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1» Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.

Происшествия В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».

Культура Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2» Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».

Армия и оружие МИД: Россия отреагирует на действия НАТО в Черном море Россия следит за возросшей активностью НАТО в Черноморском регионе и намерена принимать соответствующие меры для нейтрализации каких-либо угроз, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Политика Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.

Шоу-бизнес Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.

Политика Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать".

Политика Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.

Футбол Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить» Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.

Общество ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.

Политика Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.

Армия и оружие В The National Interest высоко оценили российскую «суперпулю» Эксперты из The National Interest в США рассказали читателям о новой пластмассовой «суперпуле» российского производства, высоко оценены боевые характеристики изделия.

Здоровье Составлен список ранних симптомов рака Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.

Экономика В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.

Гаджеты Ночная зарядка может «сжечь» смартфон Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.

Футбол Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.

Происшествия В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.