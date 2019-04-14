Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 08:39
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:54, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл на дебаты с Зеленским на стадион «Олимпийский»
Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко в воскресенье днем прибыл на стадион "Олимпийский" и выразил надежду, что его оппонент Владимир Зеленский также придет для дискуссии по поводу будущего страны.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Милонов заявил об избиении на штрафстоянке в Петербурге
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в полицию после инцидента с сотрудниками штрафстоянки, сообщил РБК его пресс-секретарь Илья Евстигнеев.
Обновлено в 05:02
Важное за сутки
Алина Санько до сих пор не верит, что выиграла конкурс «Мисс Россия»
В Москве назвали победительницу конкурса "Мисс Россия": в финале состязания красавиц, прошедшем в концертном зале "Барвиха Luxury Village" 13 апреля, победу одержала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области.
Обновлено в 04:27
Гаджеты
Глава OnePlus: гибкие экраны в смартфонах не дают никаких преимуществ
Обновлено вчера в 04:55
Автоспорт
Даниил Квят врезался в два болида на «Формуле-1»
Российский пилот команды «Формулы-1» «Торо Россо» Даниил Квят сошел с дистанции на 44-м круге на гран-при Китая.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Тыве из ИВС сбежали девять задержанных
В республике Тыва полиция разыскивает девятерых задержанных, сбежавших из изолятора временного содержания «Барун-Хемчикский».
Обновлено в 05:25
Авто
Nissan отзывает почти 700 тысяч кроссоверов X-Trail
Обновлено вчера в 13:56
Культура
Орлова назвала дату закрытия шоу «Дом-2»
Российская певица и телеведущая Ольга Орлова озвучила дату закрытия шоу «Дом-2».
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
МИД: Россия отреагирует на действия НАТО в Черном море
Россия следит за возросшей активностью НАТО в Черноморском регионе и намерена принимать соответствующие меры для нейтрализации каких-либо угроз, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Депутат Рады Добкин рассказал о прозвище Порошенко
Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал журналистам, что президент Украины Петр Порошенко в начале нулевых получил прозвище «Туфель», потому что всегда ходил в грязной и стоптанной обуви.
Обновлено в 02:51
Футбол
Владимир Быстров: «На каждой предматчевой установке Карпин орёт»
Быстров заявил, что Карпин настраивает игроков так, будто бы каждая игра это финал.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Политика
Новак и Ушаков констатировали усталость мира от санкций
Со своей стороны, помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что от вводимых Америкой санкций "давно было пора устать".
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Школьников из Балтийска познакомили с военной службой в морской пехоте
Обновлено вчера в 05:36
Шоу-бизнес
Отец Децла заявил, что вдова рэпера скрывает сына от семьи
Отец Кирилла Толмацкого (Децла) заявил, что вдова музыканта, Юлия, скрывает от семьи сына Тони.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Отец Ассанжа призвал власти Австралии вернуть сына на родину
Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится в британской тюрьме «Белмарш», Джон Шиптон призвал правительство Австралии экстрадировать его сына на родину.
Обновлено в 05:49
Футбол
Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Общество
ФСИН представила спецавтомобили для женщин с малолетними детьми
По словам Ларионовой, новыми автомобилями обеспечиваются все 13 домов ребенка (где воспитываются 485 детей в возрасте до трех лет) и следственные изоляторы, где содержатся женщины вместе с малолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:29
Политика
Замглавы Администрации Порошенко Кондратюк подал в отставку
Замглавы Администрации президента Украины генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подал в отставку.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
В The National Interest высоко оценили российскую «суперпулю»
Эксперты из The National Interest в США рассказали читателям о новой пластмассовой «суперпуле» российского производства, высоко оценены боевые характеристики изделия.
Обновлено в 06:16
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Экономика
В Международном валютном фонде оценили темпы роста мировой экономики
Рост мировой экономики продолжается, но его темпы оказались ниже, чем это предполагалось в предыдущем прогнозе Международного валютного фонда (МВФ), который был опубликован в октябре 2018 года.
Обновлено вчера в 13:52
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Футбол
Андрей Аршавин стал вторым пилотом истребителя
Аршавин заявил о желании завершить карьеру игрока в ноябре прошлого года.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В Подмосковье неизвестный расстрелял двух мужчин
В Ленинском районе Московской области неизвестный в ходе конфликта открыл стрельбу по двум мужчинам, один из них скончался в результате полученного ранения.
Обновлено в 05:20
Экономика
Члены правительства отчитались о доходах за 2018 год
Правительство опубликовало данные деклараций, поданные членами кабинета министров за 2018 год.
Обновлено 12 апреля в 12:37
Авто
В России назвали критерии надёжности автомобилей
Обновлено вчера в 03:33
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23