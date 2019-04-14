Футбол

«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 08:39

Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Зенит» – «Анжи»: стали известны стартовые составы команд

Спорт-Экспресс08:11

«Зенит» дважды огорчил «Анжи» к 10 минуте. Иванович забил и вынес мяч из своих ворот. Прямая трансляция

Матч ТВ09:20

«Зенит» — «Анжи»: Дзюба, Азмун и Дриусси — в атаке хозяев

Чемпионат08:18

Семак определился со стартовым составом «Зенита» на матч против «Анжи»

Невские Новости08:25

Иванович забил второй гол в ворота «Анжи»

Мойка7809:53

У Азмуна 5 голов в 6 матчах за «Зенит» в РПЛ

Sports.ru09:46

«Зенит» объявил стартовый состав на матч с «Анжи»

Петербургский дневник08:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Шоу-бизнес

Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»

Обновлено в 03:04
Политика

Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко

Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Спорт

Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ

Обновлено в 09:39
Происшествия

Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве

Обновлено в 05:06
Футбол

Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы

Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Гаджеты

Ночная зарядка может «сжечь» смартфон

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121

Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия

В Петербурге избили депутата Милонова

Обновлено в 04:27
Авто

Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу

Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Кино

Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»

Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Происшествия

Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании

Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Нигерии 12 человек погибли в результате взрыва автоцистерны с нефтью

Обновлено в 09:05
Происшествия

СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве

Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве.
Обновлено в 09:09
Культура

Умерла известная художница Ксения Успенская

Обновлено в 06:44
Армия и оружие

Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено вчера в 11:29
Общество

До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ

Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Политика

Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол

Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет

Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3

Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Политика

Зеленский отказался от дебатов с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, запланированных на 19 апреля.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью

Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие

Началось производство ракетной системы С-350 на брянских шасси

Началось производство зенитных ракетных систем С-350 «Витязь-ПВО», для которых используются шасси, выпускаемые Брянским автомобильным заводом.
Обновлено в 10:15
Экономика

Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании

Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 07:00
Кино

Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России

Стало известно, когда состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» в России.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок

Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика

Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова

Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сердар Азмун
Иранский футболист
Иранский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Ирана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное