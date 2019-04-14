Футбол
«Зенит» и «Анжи» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 08:39
Петербургский "Зенит" и махачкалинский "Анжи" объявили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:23, Ашберн
Шоу-бизнес
Глеб Жемчугов советует Бузовой уходить из «Дома-2»
Обновлено в 03:04
Политика
Зеленский не пришел на дебаты с Порошенко
Лидер первого тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский не пришел на дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко, которые должны были состояться на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 08:29
Спорт
Гимнаст Нагорный победил в упражнениях на брусьях на ЧЕ
Обновлено в 09:39
Происшествия
Девять задержанных сбежали из ИВС в Туве
Обновлено в 05:06
Футбол
Фанаты «Динамо» закрасили стену Виктора Цоя в центре Москвы
Фанаты столичного футбольного клуба "Динамо" провели арт-акцию в центре Москвы перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 09:15
Гаджеты
Ночная зарядка может «сжечь» смартфон
Эксперты назвали четыре основных правила зарядки смартфона, которые позволят гаджету дольше сохранять работоспособность.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Число погибших при боевых действиях под Триполи возросло до 121
Не менее 121 человека погибли в результате боевых действий около ливийской столицы Триполи, передает AFP со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
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Происшествия
В Петербурге избили депутата Милонова
Обновлено в 04:27
Авто
Кроссовер-купе Haval F7x по цене Creta вышел в продажу
Китайская Haval объявила о начале продаж на местном рынке нового купе-кроссовера F7x.
Обновлено вчера в 04:33
Кино
Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей в «Игре престолов»
Агентство Bloomberg назвало дом Таргариенов самым богатым во вселенной сериала "Игра престолов".
Обновлено в 07:25
Происшествия
Около 1500 человек эвакуировали в Киеве из-за сообщения о минировании
Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК проверяет сообщения о нападении овчарки на детей в Новой Москве
Следственный комитет проверяет сообщения СМИ о нападении овчарки на двух детей в Новой Москве.
Обновлено в 09:09
Культура
Умерла известная художница Ксения Успенская
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Взлет истребителей Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 11:29
Общество
До миллиона рублей в месяц: раскрыты зарплаты священников РПЦ
Дела в регионах обстоят ожидаемо иначе - начинающий священнослужитель получает около 35 000 в месяц, в то время как настоятель может зарабатывать 200 тысяч.
Обновлено в 06:00
Политика
Депутат Рады рассказал, почему Порошенко прозвали Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин заявил, что в начале нулевых у президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Чубайс рассказал об отношении к фразе «во всем виноват Чубайс»
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал появившуюся в России в 1990-е годы и до сих популярную в обществе фразу «во всем виноват Чубайс».
Обновлено в 08:55
Футбол
Дмитрий Хохлов: Обидно, что «Динамо» не смогло удержать победный счет
Обидно, что не смогли удержать победный счет и во втором тайме пропустили гол.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3
Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны.
Обновлено в 06:01
Политика
Зеленский отказался от дебатов с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко, запланированных на 19 апреля.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Дочь Алексея Панина не хочет видеться со своей матерью
Дочь известного актера Алексея Панина Анна не желает видеться со своей матерью Юлией Юдинцевой.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Началось производство ракетной системы С-350 на брянских шасси
Началось производство зенитных ракетных систем С-350 «Витязь-ПВО», для которых используются шасси, выпускаемые Брянским автомобильным заводом.
Обновлено в 10:15
Экономика
Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской компании
Российские разработчики беспилотных летательных аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов.
Обновлено вчера в 20:15
Авто
Названы самые дешевые кроссоверы и внедорожники в России
Обновлено в 07:00
Кино
Объявлена премьера финального сезона «Игры престолов» в России
Стало известно, когда состоится премьера первой серии финального сезона сериала «Игра престолов» в России.
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Украинский солдат прострелил ногу командиру из-за издевательств
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
В Алеппо при взрыве мины погиб ребенок
Ребенок погиб в воскресенье в сирийском городе Алеппо в результате взрыва заложенной террористами мины, еще двое ранены, передает в воскресенье гостелевидение Сирии со ссылкой на источник в руководстве полиции города.
Обновлено в 09:42
Политика
Порошенко не считает запрет соцсетей нарушением свободы слова
Действующий лидер запретил в стране «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсы «Яндекс» и Mail в 2017 году.
Обновлено в 09:32