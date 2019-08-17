Футбол
Зенит — Ахмат 0:0Газета.Ru вчера в 13:57
|7′
Ризван Уциев
|14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
|24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
|46′
Ярослав Ракицкий
|55′
|62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|68′
Магомед Оздоев
|74′
|81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
|83′
|90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
|90′+5′
Зоран Нижич
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
18
Жирков
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
22
Дзюба
7
Азмун
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
23
Швец
21
Роши
9
Михаляк
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в матче шестого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Грозненцы почти весь матч провели в меньшинстве
Советский спортвчера в 13:57
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:04, Ашберн
Единоборства
Хабиб поддержал Кормье после поражения от Миочича
Обновлено в 02:32
Происшествия
Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми находятся в реанимации
Пострадавшие в ДТП с автобусом в Перми получают необходимую помощь, трое из них находятся в реанимации.
Обновлено вчера в 13:09
Теннис
Медведев прокомментировал победу над Джоковичем в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в полуфинале турнира в Цинциннати.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Украина экстрадировала в Израиль беглого наркобарона
Украинские власти экстрадировали в Израиль наркобарона Амоса Дов Сильвера, который имеет как и американское, так и израильское гражданство.
Обновлено в 02:39
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл носить рваные джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы во время пребывания в шотландской резиденции.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле превысило 60
Число погибших из-за взрыва во время свадьбы на западе Кабула увеличилось до 63 человек.
Обновлено в 01:24
Авто
Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить
Обновлено вчера в 15:37
Армия и оружие
Шойгу позвал страны НАТО на Армейские игры
Обновлено вчера в 18:27
Происшествия
В Казахстане произошло второе землетрясение за сутки
Обновлено в 00:29
Космос
В США отказались поставлять в Россию углеволокно для обсерватории
Компания Соединенного Королевства отказалась поставлять в Россию высокотехнологическое оборудование, после того, как ее приобрел гражданин США, об этом 18 августа сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:54
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено вчера в 14:26
Политика
В Британии готовятся к дефициту продуктов и лекарств из-за Brexit
Великобритания может столкнуться с нехваткой лекарств, топлива, продовольствия и критической ситуацией в портах в случае «жесткого» Brexit — выхода из ЕС без соглашения.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Депутат Рады отметил подвиг пилотов севшего в поле в Подмосковье А321
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев отметил подвиг экипажа самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего аварийную посадку в Подмосковье.
Обновлено в 02:48
Общество
Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением
Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.
Обновлено в 01:05
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 показали на сайте регулятора
Обновлено вчера в 04:11
Политика
Трамп оскорбил своего сторонника на митинге
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Потеряла себя: Юлия Волкова стала копией Ирины Понаровской
Некоторое время назад Понаровская кардинально изменила имидж. Произошло это незадолго до того, как она решила "выйти из тени".
Обновлено в 00:00
Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»
Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Футбол
Шюррле: хочу забить Акинфееву в красно-белой форме
Стоит отметить, Шюррле пополнил "Спартак" этим летом, перейдя из дортмундской "Боруссии" на правах годичной аренды.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Порошенко назвал «страхи» России
В декабре 2018 года Порошенко уже называл три вещи, которых, как он думает, «боится Россия».
Обновлено вчера в 22:15
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Члены правительства, депутаты Госдумы и аналитики Банка России в ближайшие месяцы обсудят, на что потратить ликвидную часть Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено вчера в 00:46
Космос
Снимок: «Хаббл» замечает лиловую «медузу», горящую над темной бездной космоса
Астрономы называют эти объекты планетарными туманностями, поскольку при наблюдениях в первые маломощные телескопы 1600-х и 1700-х гг. эти структуры выглядели в некоторой степени похожими на планеты.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день
Обновлено вчера в 15:40
Игры
Сезон «Церкви трех» начнется в Diablo III в конце августа
Сообщается, что темой нового сезона станут «Церкви Трех», древний культ, основанный более трех тысяч лет назад после воплощения Единого Зла.
Обновлено в 00:04
Политика
Новые протесты в Москве прошли без массовых задержаний
Обновлено в 02:02