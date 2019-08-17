Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничьюDP.RU вчера в 14:11

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В Петербурге нулевой ничьей завершился матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Ахматом".
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Футбольный матч «Зенит» — «Ахмат» закончился ничьей

Мойка78вчера в 14:14

«Зенит» сыграл с «Ахматом» вничью — 0:0

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:05

Болельщики «Зенита» выберут лучшего игрока матча с «Ахматом»

Петербургский дневниквчера в 15:41

«Газпром Арена» освистала Матюнина. Дзюба считает, что играют все, кроме судей

Матч ТВвчера в 17:43

У «Зенита» отменили два гола. «Ахмат» вдесятером увез из Питера ничью

Спорт-Экспрессвчера в 14:15

Видео незасчитанного гола Азмуна в ворота «Ахмата»

Нева Спортвчера в 15:49

Грозненцы в гостях сыграют с футболистами «Зенита»

ИА Грозный-Информ16 августа в 02:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:34, Ашберн
Авто

Названы 5 легендарных внедорожников с доступной ценой

Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 40 человек и более 100 пострадали.
Обновлено вчера в 23:57
Здоровье

Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь

Минздрав в рамках программы «Укрепление здоровья работающих» предложил работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя.
Обновлено вчера в 21:29
Единоборства

Лучший боец UFC потерял титул чемпиона

Поединок закончился в четвертом раунде. 40-летний Кормье потерял равновесие после серии ударов Миочича.
Обновлено в 01:15
Общество

Жители Сочи опубликовали кадры с последствиями ливней

Жители Сочи опубликовали в соцсетях последствия непогоды, обрушившейся на город утром 17 августа.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

Обновлено вчера в 23:38
Общество

Московская школьница узнала о беременности во время родов

Обновлено вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Бузова закрыла Instagram-аккаунт после шутки про «блокадницу»

Накануне общественный деятель Виталий Бородин написал обращение к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой заблокировать Instagram-аккаунта Ольги Бузовой силами Роскомнадзора.
Обновлено вчера в 03:08
Общество

Мэр Оттавы признался в гомосексуальности

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в гомосексуальности. Каминг-аут он совершил в колонке изданию Ottawa Citizen.
Обновлено вчера в 18:11
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия

Авиакомпания рассказала о пилотах севшего в поле кукурузы лайнера

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала об опыте экипажа самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье.
Обновлено 15 августа в 04:08
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено вчера в 18:23
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено 16 августа в 02:33
Общество

В Грузии отельеры вышли на акцию протеста, требуя господдержки

Обновлено 16 августа в 08:21
Футбол

«Интер» интересуется Фернандо Льоренте

Ранее стало известно, что на футболиста претендуют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Лацио» и «Фиорентина».
Обновлено вчера в 22:45
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП с автобусом в Перми

В Перми в результате ДТП с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
Обновлено вчера в 09:34
Космос

В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»

Обновлено вчера в 20:02
Футбол

Глушаков ответил Дзюбе на слова о позорном судействе

Обновлено вчера в 16:27
Путешествия

Составлен топ-10 российских курортов для отдыха с детьми в сентябре

В список вошли крымские и краснодарские города Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил топ-10 курортов на черноморском побережье России популярных у туристов с детьми в сентябре.
Обновлено в 00:57
Политика

В профсоюзе моряков пожаловались на проблемы с работой

Замглавы профсоюза моряков заявил, что в России «довольно много» судовладельцев, которых стоит внести в «черный список» за плохие условия труда.
Обновлено в 01:06
Политика

Порошенко обвинили в выводе с Украины не менее $8 млрд

За время президентства Пётр Порошенко вывел с Украины по меньшей мере $8 млрд.
Обновлено вчера в 15:32
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено 16 августа в 07:40
Шоу-бизнес

Елизавета II ввела новый запрет для Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекской Меган Маркл носить рваные джинсы, пишет The Sun.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

Американская телеведущая погибла в авиакатастрофе

Обновлено вчера в 23:44
Теннис

Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Российский флот стремительно развивается, делая ставку на малые корабли, пишет National Interest.
Обновлено вчера в 19:40
Экономика

Дольщикам Urban Group предложили компенсации вместо квартир

Обновлено вчера в 14:14
Политика

Трамп ошибочно оскорбил своего сторонника на митинге

Обновлено в 00:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное