Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничьюDP.RU вчера в 14:11

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В Петербурге нулевой ничьей завершился матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Ахматом".
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