Футбол

«Зенит» и «Ахмат» сыграли вничьюDP.RU 14:11

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
В Петербурге нулевой ничьей завершился матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Ахматом".
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

«Класс» Семака судье и трогательный Барриос с дочкой. Фото ничьей в Питере

Чемпионат16:25

Незащитанный гол и унылые нули на «Зенит-Арене», «Зенит» в большинстве не смог одолеть «Ахмат»

Sport.ru13:59

«Газпром Арена» освистала Матюнина. Дзюба считает, что играют все, кроме судей

Матч ТВ17:43

Болельщики «Зенита» выберут лучшего игрока матча с «Ахматом»

Петербургский дневник15:41

У «Зенита» отменили два гола. «Ахмат» вдесятером увез из Питера ничью

Спорт-Экспресс14:15

Судьи лишили «Зенит» двух голов и очков в игре с «Ахматом»

Фонтанка.Ру13:58

Жирков признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Ахмат»

Sportbox.RU14:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Общество

Несколько десятков жилых домов подтоплены паводком в Хабаровске

Обновлено в 20:46
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек.
Обновлено в 21:43
Авто

Выпуск легендарной «Волги» могут возобновить

Обновлено в 15:37
Авто

Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4

Компания Toyota готовится представить новый кроссовер Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Транспорт

Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя

Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

На могиле Веры Глаголевой установили памятник

Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Казахстане

Обновлено в 21:36
Авто

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера

Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии

Ранее, 8 февраля 2018 года, бывший украинский бизнесмен Мкртчан был арестован по решению Басманного суда города Москвы по обвинению в растрате средств, предоставленных российским госбанком.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Жара до 30 градусов ожидается в Москве

Обновлено в 03:40
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Сергея Шнурова засняли за страстными поцелуями с женой в Монако

Обновлено в 12:00
Армия и оружие

The National Interest назвал перспективы военно-морского флота России

Обновлено в 22:08
Происшествия

На шахте в Кузбассе произошел пожар. Горняков эвакуируют

Обновлено в 14:39
Политика

Трамп случайно оскорбил сторонника на митинге в Манчестере

Обратившись с насмешками в адрес группы протестующих на митинге в штате Нью-Гемпшир президент США Дональд Трамп случайно оскорбил своего сторонника, однако мужчина не обиделся на президента, сообщает 17 августа телеканал Fox News.
Обновлено в 21:31
Происшествия

Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП

Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Транспорт

Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог

В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.
Обновлено в 13:11
Политика

Зеленский взялся спорить с историей

Жители Донбасса пятый год поражены в правах и свободах: сначала у них попытались отнять право на выбор будущего, языковой и культурной идентичности.
Обновлено в 01:00
Политика

Глазьев покинет администрацию президента

Советник президента Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено 15 августа в 20:42
Транспорт

Роспотребнадзор напомнил о правах пассажиров при задержке рейсов

Роспотребнадзор напомнил пассажирам об их правах в случае задержки авиарейсов. Рекомендации размещены на официальном сайте.
Обновлено в 04:42
Футбол

Манчестер Сити — Тоттенхэм 2:2

Обновлено в 14:25
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Зе Луиш оформил хет-трик за «Порту»

Хозяева разгромили соперника со счетом 4:0. Главным героем встречи стал Зе Луиш. Бывший форвард «Спартака» записал на свое имя три мяча.
Обновлено в 18:23
Гаджеты

Китайцы разработали самокат с функцией возврата на зарядную станцию

Обновлено в 16:41
Общество

Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей

Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Экономика

Средний уровень заработной платы в Кабардино-Балкарии увеличится на 6%

В Кабардино-Балкарии средний уровень заработной платы увеличится на 6%. Сумма возрастет с 26 тысяч 300 рублей до 27 тысяч 350.
Обновлено в 16:46
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Мужчина привязал собаку к движущейся машине в Москве

Обновлено в 17:52
Футбол

Слуцкий поддержал игрока «Монако» Головина

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в Instagram опубликовал видео с неудачным ударом игрока «Монако» со штрафного в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (0:3). Специалист решил поддержать полузащитника монегасков Александра Головина, с которым работал в ЦСКА, подписав пост: «А Саня бы забил».
Обновлено в 20:00
Армия и оружие

Хатылев рассказал о возможности БПЛА «Охотник» прорывать современные системы ПВО

Следует понимать, что современные системы ПВО невозможно преодолеть не обладая гиперзвуком, отметил Хатылев.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля «Токио-Стар»

Обновлено в 17:58
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное