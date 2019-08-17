Футбол
«Зенит» в большинстве не смог обыграть «Ахмат» в чемпионате РоссииНевские Новости вчера в 14:02
|7′
Ризван Уциев
|14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
|24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
|46′
|62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
|66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
|68′
Магомед Оздоев
|74′
|81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
|83′
|90′+1′
Денис Глушаков
Михаил Гащенков
|90′+5′
Зоран Нижич
Ярослав Ракицкий
|90′+5′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
99
Лунев
18
Жирков
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
91
Сутормин
27
Оздоев
5
Барриос
14
Кузяев
22
Дзюба
7
Азмун
33
Гудиев
40
Уциев
15
Семенов
20
Нижич
4
Анхель
59
Харин
23
Швец
21
Роши
9
Михаляк
11
Силва
18
Понсе
Ахмат
Расстановка 5‑4‑1
В шестом туре чемпионата России Зенит принимал грозненский Ахмат. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. В матче с "Ахматом" Сергей Семак не смог рассчитывать на помощь Себастьяна Дриусси и Малкома.
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«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом». Грозненцы почти весь матч провели в меньшинстве
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