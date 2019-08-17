Футбол

Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьейИзвестия 14:52

Зенит — Ахмат
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
7′
Ризван Уциев
14′
Бернард Бериша
Игорь Смольников
24′
Игорь Смольников
Юрий Жирков
46′
Ярослав Ракицкий
55′
62′
Бернард Бериша
Одисе Роши
66′
Одисе Роши
Александр Ерохин
Алексей Сутормин
68′
Магомед Оздоев
74′
81′
Олег Иванов
Андрес Понсе
Эмильяно Ариэль Ригони
Далер Кузяев
83′
90′+1′
Денис Глушаков
Конрад Михаляк
90′+5′
Зоран Нижич
Встреча «Зенита» с «Ахматом» в матче шестого тура футбольной премьер-лиги закончилась ничьей (0:0). Об этом в субботу, 17 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».
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