Футбол
«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада МатюнинаНева Спорт 10:10
Информация о распределении судейских бригад появилась на сайте Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы. Ассистентами рефери на линии назначены москвичи Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян.
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