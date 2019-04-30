«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада МатюнинаНева Спорт 10:10

Информация о распределении судейских бригад появилась на сайте Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы. Ассистентами рефери на линии назначены москвичи Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян.

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Происшествия В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.

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