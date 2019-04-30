Футбол
«Зенит» и «Ахмат» рассудит бригада МатюнинаНева Спорт 10:10
Информация о распределении судейских бригад появилась на сайте Российского футбольного союза. Главным арбитром встречи «Ахмата» и «Зенита» станет судья Алексей Матюнин из Москвы. Ассистентами рефери на линии назначены москвичи Тихон Калугин и Дмитрий Сафьян.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
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«Тоттенхэм» и «Аякс» определят неожиданного финалиста Лиги чемпионов
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