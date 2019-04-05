Футбол

«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»Телеканал Санкт-Петербург 06:52

Локомотив — Зенит
7 апреля
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице. Матч может стать определяющим в гонке за чемпионство.
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Сергей Семак
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер. Главный тренер клуба «Зенит» Санкт-Петербург с 29 мая 2018 года. Пятикратный чемпион России в составе трёх клубов.
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