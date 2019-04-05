«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»Телеканал Санкт-Петербург 06:52

После 21-го тура именно команда Юрия Семина следует за зенитовцами в турнирной таблице. Матч может стать определяющим в гонке за чемпионство.

«Зенит» готовится к матчу с «Локомотивом»

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