«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионовDP.RU 12:24

Петербургский "Зенит", обыгравший 28 апреля "Крылья Советов", гарантировал себе попадание в квалификацию Лиги чемпионов сезона 2019-2020. Команда из Петербурга после 26 туров чемпионата России набрала 57 очков, занимает первую строчку в турнирной таблице и не может опуститься ниже третьего места.

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«Зенит» гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов

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