«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионовФонтанка.Ру вчера в 12:03

Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона-2018/19 и участие в Лиге чемпионов. После 26 туров на счету петербургской команды 57 очков.

Спорт день за днем

«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

Общество Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.

Музыка Пригожин объяснил победу дочери Алсу на шоу «Голос» Пригожин в своем Instagram призвал спокойно разобраться в причинах победы Микеллы.

Происшествия Певица МакSим рассказала, как попала в ДТП Российская певица Марина Абросимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, как попала в аварию.

Политика Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.

Авто Названа дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.

Происшествия Стрельба произошла у церкви в Балтиморе В американском городе Балтимор в результате стрельбы у церкви погиб один человек. Об этом сообщает The Baltimor Sun.

Здоровье В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.

Авто Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей Покупку нового автомобиля за 500 тысяч рублей могут позволить себе наибольшее число жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Югры, Москвы, Магаданской и Сахалинской областей, лишь небольшой процент населения имеет такие возможности в Ингушетии, Чечне и Дагестане, свидетельствуют данные исследования РИА Новости*.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами Пострадавшие от укусов клещей с начала года обращаются за медицинской помощью не чаще обычного сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Политика Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский.

Армия и оружие Появились сведения об ударе авиации Хафтара по аэропорту Митига В соцсетях появилось видео авиаудара, нанесенного ВВС Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара по международному аэропорту Митига в Триполи.

Происшествия Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор» Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.

Экономика Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе.

Кино Фанаты «Игры престолов» раскритиковали слишком темный третий эпизод Пользователи соцсетей раскритиковали третий эпизод сериала «Игра престолов» и пожаловались на слишком темное изображение.

Политика Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.

Политика Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Экономика «Ведомости» узнали о лимите на отправку денег в Киргизию и Казахстан Центробанк России добился от систем денежных переводов установления лимитов на отправку денег в несколько стран — Вьетнам, Китай, Киргизию и Казахстан.

Общество «Ъ»: МВД попросило доступ к врачебной тайне Российское МВД попросила вице-премьера Татьяну Голикову разрешить получать данные о пациентах, которые являются врачебной тайной.