Футбол

«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионовФонтанка.Ру 12:03

Краснодар — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
7′
26′
Иван Обляков
Иван Игнатьев
34′
Шарль Каборе
41′
Маурисио Перейра
45′
45′+2′
Никола Власич
46′
Игорь Дивеев
Георгий Щенников
Дмитрий Стоцкий
56′
Даниил Уткин
Магомед Сулейманов
57′
59′
Кирилл Набабкин
Абель Эрнандес
Вандерсон Соуза
Кристиан Рамирес
70′
76′
Георгий Щенников
Яка Бийол
88′
Никола Власич
Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона-2018/19 и участие в Лиге чемпионов. После 26 туров на счету петербургской команды 57 очков.
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