«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионовФонтанка.Ру 12:03

Благодаря победе над «Крыльями Советов» (4:2) футбольный клуб «Зенит» обеспечил себе призовое место по итогам сезона-2018/19 и участие в Лиге чемпионов. После 26 туров на счету петербургской команды 57 очков.

«Зенит» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов

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